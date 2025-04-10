Институт жилищного развития «Дом.РФ» и «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) выяснили, сколько россиян живут в стесненных условиях. Согласно результатам исследования, 7% респондентов сообщили, что на каждого члена их семей приходится менее 10 кв. м жилплощади.

Опрос жителей России показал, что в 7% российских семей на каждого проживающего приходится менее 10 кв. м, в 59% этот показатель составляет 10–30 кв. м. От 30 кв. м и более на душу имеют 28% семей. Остальные респонденты оценить свои жилищные условия затруднились.

Около половины (45%) семей отметили, что им для комфортного проживания не хватает количества комнат. Среди семей с детьми о той же проблеме заявляют 60% опрошенных.

Сейчас в большинстве крупных городов России наблюдается стремительный рост цен на вторичное жилье, который опережает динамику цен на новостройки. Среди городов, где цены на вторичное жилье растут особенно активно, можно выделить Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск и Казань.

Опрос также показал, что стесненность в жилищных условиях является одной из причин, по которой 28,2 млн россиян репродуктивного возраста откладывают рождение детей. Также респонденты среди причин выделили отсутствие супруга или супруги и ограниченные материальные возможности.

Жилищные условия россиян в целом отличаются от обеспеченности жильем отдельно взятых семей. По данным Росстата, в 2023 году на каждого россиянина в среднем приходилось 28,8 кв. м жилья. С 2020 года этот показатель вырос на 8%.

В «Дом.РФ» объяснили, что такой рост был связан, в том числе, с большими объемами ввода новостроек в эксплуатацию с 2020 по 2023 год. За этот период было сдано 387,9 млн кв. м. Еще 107,8 млн кв. м были введены в 2024 году.

В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» была поставлена задача достигнуть к 2030 году показателя 33 кв. м жилья на человека.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, для осуществления этой цели необходимо принимать меры уже сейчас, чтобы стимулировать застройщиков не снижать темпы запусков новых проектов.

Также президент России Владимир Путин дал поручение, чтобы к 2036 году обеспеченность жильем каждого россиянина составляла 38 кв. м., а также о повышении доступности новостроек.

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По данным классифайда «Витрина недвижимости Restate», в большинстве российских мегаполисов цены на новостройки больше не растут. Однако зарплата, которую требуют банки для одобрения ипотеки на трехкомнатную квартиру, в 3,4–6,8 раза превышает среднерегиональные доходы жителей мегаполисов.