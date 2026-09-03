Wildberries & Russ совместно с Минтрансом приступит к испытаниям беспилотной доставки в труднодоступных и малонаселенных населенных пунктах. Маркетплейс включится в пилотный проект в одном из российских регионов по приглашению ведомства.

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Минтранс 2 сентября запустил конкурс среди субъектов страны для отбора площадки под эксперимент по развитию низковысотной экономики. На территории победителя будет развернута цифровая платформа для управления беспилотной логистикой, построенная на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Решение должно обеспечить отработку маршрутов и связать потребности крупных заказчиков с производственными и эксплуатационными ресурсами российских разработчиков беспилотных авиационных систем. Результаты конкурса планируют подвести в ноябре в рамках форума «Транспорт России».

Детальные параметры будущих рейсов пока прорабатываются. В RWB рассматривают дистанции от десятков до сотен километров, а предварительная стоимость доставки может составить несколько тысяч рублей за килограмм.

По данным компании, применение дронов потенциально ускоряет доставку до 30 раз по сравнению с наземным транспортом. Точную экономику предстоит проверить на практике — первоочередным приоритетом станут небольшие поселения, где классическая логистика обходится дороже всего.

Для маркетплейса это уже не первая попытка освоить технологию. В октябре 2025 года платформа протестировала сертифицированный отечественный дрон на маршруте от сортировочного центра в Шушарах до пункта выдачи в Санкт-Петербурге. Тогда в «ЭРА-ГЛОНАСС» подсчитали, что применение беспилотников позволит расширить зону охвата действующего логистического хаба и отказаться от строительства дополнительного даркстора. По оценкам участников, для окупаемости одного рейса необходимо перевозить как минимум три посылки.

Интерес к беспилотной логистике у компании появился значительно раньше. Еще в октябре 2021 года Wildberries заявляла о старте испытаний дронов для доставки в удаленные районы страны. Речь шла об аппаратах с дальностью полета до 300 километров и грузоподъемностью порядка 200 килограммов. Тестирование планировали проводить на территории Подмосковья и Татарстана.

Аналогичные инициативы развиваются и у других игроков, в том числе у зарубежных. В 2025 году Uber совместно с Flytrex анонсировал тестирование дроновой доставки еды в США, а в России эксперименты с беспилотной логистикой проводили компании «Транспорт будущего» и «Самокат».

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В августе 2026 года Amazon сообщила о расширении дроновой доставки почти до 500 американских городов и поселков к концу года. При этом зарубежный сервис пока работает с грузами до 2,3 килограмма и радиусом около 11 километров — что наглядно демонстрирует разрыв между экспериментальными форматами и массовым внедрением.

В России главным барьером для масштабирования остаются экономика, инфраструктура и нормативная база. По оценкам экспертов, себестоимость беспилотной перевозки в действующих пилотах варьируется от 3000 до 10 000 руб. за килограмм и выше. Для сравнения, в 2024 году «Почта России» оценивала доставку килограмма груза дроном между Тазовским и Антипаютой в 13 600 руб. — против 90 руб. на регулярном пилотируемом рейсе.

Участники нового проекта рассчитывают в течение 6–12 месяцев продемонстрировать экономически жизнеспособную модель хотя бы для отдельных направлений, а затем оценить перспективы ее тиражирования.

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