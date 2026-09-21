За последние два месяца маркетплейсы получили заметно больше судебных претензий. С 15 июля по 15 сентября Wildberries & Russ стала участником 599 новых дел, а основное юридическое лицо Ozon — 236, следует из данных СПАРК.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

У Wildberries число новых разбирательств оказалось на 53,6% выше, чем годом ранее. Для Ozon показатель увеличился более чем в два раза. Среди истцов много небольших компаний, связанных с торговлей через интернет.

Сами площадки не связывают рост судебной нагрузки с одной конкретной причиной. В Wildberries указали на масштабы бизнеса группы. В Ozon объяснили увеличение количества дел ростом числа операций, которые в принципе могут становиться поводом для судебных разбирательств.

Одна из возможных причин — споры вокруг товаров, которые были утрачены на этапе хранения или логистики. В Союзе продавцов маркетплейсов рассказали, что подобные конфликты стали возникать чаще. Руководитель практики «Цифровизация» «КСК Групп» Михаил Болдырев считает, что на ситуацию могли повлиять атаки беспилотников на инфраструктуру площадок.

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После инцидентов продавцы Wildberries начали активнее использовать сформированные маркетплейсом отчеты об утраченных товарах в качестве основания для претензий. По словам Болдырева, часть селлеров не согласна с отказом компании компенсировать потери. Страховой механизм для товаров Wildberries появился уже после массовых атак.

Проблемы затронули не только Wildberries. Атаки на его складскую инфраструктуру начались 18 июля, а в конце августа сообщения об аналогичных инцидентах появились в отношении логистических объектов Ozon. Оценки ущерба для продавцов Wildberries при этом включали как стоимость самих товаров, так и возможные потери будущей выручки.

Еще один фактор, который может объяснять увеличение числа дел против Wildberries, — задержки с перечислением средств продавцам. В начале августа селлеры массово рассказывали о проблемах с выплатами. В компании причиной назвали кибератаку на сервис «Баланс продавца». В сентябре продавцы обратились к правительству с просьбой обратить внимание на ситуацию с выплатами.

При этом судебные споры пока затрагивают небольшую часть продавцов. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев оценил их долю менее чем в 1% от числа активных селлеров. По словам продавца Фарида Азими, в подобных конфликтах маркетплейсы компенсируют прямые потери, например себестоимость товара, но не возмещают упущенную выгоду и другие связанные расходы.

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