Wildberries разрабатывает собственный мессенджер и уже тестирует его внутри компании. Пока что сервис используют сотрудники маркетплейса для решения рабочих вопросов, рассказала основатель Wildberries Татьяна Ким.

По ее словам, команда разработчиков рассматривает возможность вывода продукта на рынок. Она заявила, что в случае запуска компания намерена предложить пользователям новые функции, поскольку рынок уже сформирован и отличается высокой конкуренцией.

Идея создания мессенджера появилась после объединения Wildberries с оператором наружной рекламы Russ. Ким также скептичеки высказалась о распространенной на рынке модели подписки. По ее оценке, такой подход остается нерентабельным и приводит к различным перекосам.

Развитие коммуникационных сервисов стало одним из направлений расширения экосистемы компании. Весной 2025 года Wildberries запустил платформу коротких видео Wibes, которая позволяет просматривать контент, публиковать ролики и приобретать товары напрямую через сервис.

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Пользователи Wibes уже могут общаться между собой. При этом функция групповых чатов пока недоступна, однако, по словам Ким, она может появиться в ближайшее время. Добавленные в корзину товары автоматически синхронизируются с аккаунтом пользователя на маркетплейсе.

Разработка нового сервиса ведется на фоне изменений на российском рынке мессенджеров. В 2025 году Роскомнадзор начал ограничивать работу WhatsApp и Telegram. В ведомстве объясняли это тем, что оба сервиса стали основными площадками для мошенничества, вымогательства средств, а также вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

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