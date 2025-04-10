Илон Маск, возможно, получил встречный иск от OpenAI, но это не помешало его компании xAI выпустить модель Grok 3 через API. Представленная несколько месяцев назад как ответ на GPT-4o и Gemini, Grok 3, умеет анализировать изображения и отвечать на вопросы, а также управляет рядом функций социальной сети X, которую компания Маска приобрела в марте этого года.

xAI предлагает две версии своей модели Grok 3: стандартную и «рассуждающую» под названием Grok 3 Mini. Стандартная версия стоит $3 за 1 млн входных токенов (около 750 тыс. слов) и $15 за 1 млн токенов на выходе, в то время как Grok 3 Mini — $0,30 за входные и $0,50 за выходные.

Более быстрые варианты Grok 3 и Grok 3 Mini по премиум-подписке обойдутся в $5 за 1 млн входных и $25 за выходных токенов, и $0,60 и $4 соответственно.

Grok 3 — не самый доступный вариант среди ИИ-моделей. Ее стоимость сравнима с Claude 3.7 Sonnet от Anthropic, но выше, чем у Gemini 2.5 Pro от Google, которая показала лучшие результаты в тестах.

Некоторые пользователи обвинили xAI в обмане относительно результатов тестирования Grok 3. Они обратили внимание на то, что модель обрабатывает меньше информации, чем было заявлено.

Максимальный объем данных, доступный через API, составляет 131 072 токена, что эквивалентно 97,5 тыс. слов, а это значительно меньше обещанного миллиона.

Когда Маск анонсировал Grok около двух лет назад, он назвал эту модель «дерзкой, нефильтрованной и готовой обсуждать спорные темы», которые другие ИИ считают неприемлемыми. Действительно, модели Grok и Grok 2 могут использовать вульгарные выражения, чего нельзя ожидать от ChatGPT.

Однако до появления Grok 3 ИИ воздерживался от обсуждения политических и ряда других тем. Исследование показало, что Grok чаще склонялся к «левым» взглядам в вопросах инклюзивности.

Маск объяснил это проблемами с обучающими данными, ссылаясь на то, что модель обучалась на открытых данных и пообещал сделать Grok более политически нейтральным.

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Ранее xAI представила новые возможности Grok 3 для iOS- и веб-приложений. Сразу после этого социальная сеть X подняла стоимость тарифа Premium+, который дает пользователям доступ к последней версии Grok, почти до $50 в месяц.