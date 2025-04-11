Эксперты «Яндекс Недвижимости» назвали регионы России с самыми дорогими участками под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), фермерство и садоводство в марте 2025 года. Лидером оказался Дагестан, где сотка земли обойдется в среднем в 987 тыс. руб. Это в 3,4 раза дороже, чем стоимость участка в Московском регионе.

Фото: freepik

По данным аналитиков, самые дорогие участки в марте 2025 года представлены в Дагестане. Их стоимость снизилась за месяц на 1% и составила 987 тыс. руб. за сотку. Земля под ИЖС в Краснодарском крае подешевела за март на 2,1%, и обойдется в 606 тыс. руб. за сотку.

В топ также попали Ставропольский край (+1,4%, 518 тыс. руб. за сотку) и Кабардино-Балкария (+6,2%, 415 тыс. руб. за сотку). Эксперты отмечают, что в южных регионах земли часто продаются в городской черте курортов и столиц регионов, где развито частное домостроение.

Также аналитики сообщили, что в Москве и области стоимость земли под ИЖС в марте в среднем составила 289 тыс. руб. за сотку, что на 2,4% больше, чем месяцем ранее. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области цена участка составляет 270 тыс. руб. за сотку (+1,4%).

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Самые недорогие земли в марте 2025 года были представлены в Псковской (16 тыс. руб. за сотку), Новгородской (25 тыс. руб.), Курганской (25 тыс. руб.), Смоленской (31 тыс. руб.) и Орловской (34 тыс. руб.) областях.

Также эксперты отметили, что в среднем по России земельные участки в марте подорожали на 2%, до 145 тыс. руб. за сотку.

Ранее эксперты проанализировали портрет ипотечного заемщика на ИЖС в 2025 году. Оказалось, что половина из них не старше 30 лет. Клиенты в возрасте от 41 до 50 лет оформили 45% кредитов на стройку. Заемщиков старше 50 лет оказалось около 5%.

Также эксперты отметили, что более половины заемщиков имеют одного ребенка (около 60%), а практически каждый третий — двух. Еще около 10% на момент оформления кредита не имеют детей. Наиболее востребованной недвижимостью в 2025 году стали дома, площадью 80–120 кв. м, при этом больше половины из них — одноэтажные.

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Напомним, что за последний год средний размер кредитов, одобренных банками для покупки загородной недвижимости, увеличился на 44%. По словам Татьяны Решетниковой, заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи», россияне начали запрашивать суммы, которые почти в 1,5 раза выше, чем в 2023 году.