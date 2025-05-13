Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило три новые натуральные пищевые добавки, которые расширят выбор безопасных красителей для продуктов питания. Этими добавками стали экстракты голубой гальдиерии и цветков мотылькового горошка, а также фосфат кальция.

Лепестки цветков мотылькового горошка придают блюдам и напиткам яркий синий оттенок

Искусственные пищевые красители сталкиваются с новыми ограничениями и запретами на федеральном уровне. В апреле комиссар FDA доктор Марти Макари сообщил, что агентство будет сотрудничать с промышленностью для удаления и замены этих красителей, хотя требования пока не являются обязательными.

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший отметил, что синтетические нефтяные красители не обладают питательной ценностью и могут представлять риск для здоровья, и призвал к замене их безопасными натуральными альтернативами для защиты семей и поддержки здорового образа жизни.

Три одобренных натуральных пищевых красителя

Экстракт голубой гальдиерии (Galdieria blue) получают из красных водорослей Galdieria sulphuraria, содержащих синий пигмент C-фикоцианин. Эти водоросли обитают в кислых вулканических горячих источниках. Данные об экстракте предоставляет FDA и компания Fermentalg, использующая микроводоросли для производства красителей и пищевых добавок.

Компания Fermentalg получила одобрение на использование своей добавки в пищевых продуктах и напитках благодаря петиции, поданной в FDA в 2021 году, и запатентовала экстракт голубой гальдиерии под названием Everzure.

Экстракт мотылькового горошка — это синий пигмент, из которого производители получают ярко-синие, интенсивно-фиолетовые и натуральные зеленые оттенки. Он изготавливается из водного экстракта сушеных лепестков мотылькового горошка и одобрен для использования в спортивных и фруктовых напитках, соках, алкогольных напитках, конфетах и мороженом.

В настоящее время его использование расширено и включает также готовые к употреблению хлопья, крекеры и смеси для закусок, сообщило FDA. Петиция, в которой рассматривался этот продукт, была подана в феврале 2024 года компанией Sensient Colors из Сент-Луиса, одним из крупнейших мировых производителей красителей.

Фосфат кальция, который содержит кальций и фосфор, недавно получил разрешение от FDA для использования в готовых куриных продуктах, белых конфетах, сахаре для пончиков и глазури для сладостей. Это стало возможным благодаря заявке, поданной в 2023 году компанией Innophos Inc. из Нью-Джерси. FDA проверяет безопасность добавки, учитывая, как она может повлиять на здоровье людей, а также изучает токсикологические данные.

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Использование натуральных красителей стало актуальным из-за опасений людей по поводу искусственных красителей и их возможного негативного воздействия на здоровье, включая повышенный риск развития рака и проблемы с нервной системой и поведением у детей.

Хотя некоторые производители признают эти опасения, они также подчеркивают трудности, связанные с переходом всей отрасли на натуральные красители. Это связано не только с запретами на уровне штатов, но и с требованиями FDA, который обязал пищевые компании убрать запрещенный красный краситель № 3 из своих продуктов до 15 января 2027 года.

Международная ассоциация производителей красителей отметила, что переход на новые красители — это сложный и длительный процесс и проблемы, возникающие в результате этого, могут привести к дефициту привычных и доступных продуктов питания.

Эми Агаллар, вице-президент по связям с инвесторами и казначей компании Sensient, заявляет, что использование натуральных красителей может быть гораздо более затратным. По ее словам, доступность, сроки сбора урожая и наличие цветовых пигментов в сырье являются факторами, которые влияют на стоимость.

Она также отметила, что покупатели склонны выбирать продукты с цветом, соответствующим их ожиданиям вкуса. Доктор Марион Нестл добавила, что людям потребуется время, чтобы привыкнуть к более бледным оттенкам, но необходимо отказаться от искусственных неоновых цветов.