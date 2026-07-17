VK завершил перевод социальной сети на российский домен vk.ru, сделав его основным адресом сервиса, убедился «Инк». Пользователи, открывающие vk.com, теперь автоматически перенаправляются на новую площадку. В компании «Инку» пояснили, что домен работает на отечественной инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов, поэтому для пользователей принцип работы соцсети не меняется.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Переход совпал с исчезновением приложений VK из магазина Google Play. С 16 июля пользователи Android больше не могут скачать «ВКонтакте», «Одноклассники», Max, Mail.ru и «Дзен» через официальный магазин Google. При этом уже установленные приложения продолжают работать без ограничений, включая получение уведомлений, сообщений и звонков. Для установки новых версий компания рекомендует использовать альтернативные площадки, в том числе RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие.

«» ВКонтакте» завершает переезд на домен vk.ru, далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru», — добавили в компании.

Ранее, 13 июля, Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика национального мессенджера Max — ООО «Коммуникационная платформа». Еще раньше приложения холдинга были удалены из App Store, из-за чего владельцы устройств Apple лишились возможности скачивать и обновлять их через официальный магазин.



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Несмотря на ограничения, аудитория сервисов VK остается одной из крупнейших в российском интернете. По данным Mediascope, в июне мобильным приложением «ВКонтакте» пользовались 75,5 млн россиян старше 12 лет, а среднесуточная аудитория соцсети с учетом десктопной версии достигла 94,8 млн человек, что обеспечило ей первое место среди социальных платформ страны. Мессенджер Max, согласно статистике Mediascope за апрель, занимает вторую строчку среди российских мессенджеров после Telegram с аудиторией 85,4 млн пользователей.

По оценке Sensor Tower, месячная аудитория «ВКонтакте» в России в июне составила 100 млн активных пользователей. Около 75% из них используют Android-устройства, еще 25% — iPhone. У Max показатель MAU достиг 24 млн человек, причем около 60% аудитории приходится на Android, а 40% — на iOS, хотя аналитики отмечают, что реальная доля Android может быть выше из-за активного распространения приложения через RuStore.

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Эксперты считают, что удаление приложений из Google Play не окажет серьезного влияния на российскую аудиторию, поскольку большинство пользователей уже установили необходимые сервисы, а владельцы Android могут обновлять их через альтернативные магазины или официальные сайты. При этом для пользователей техники Apple ситуация остается более сложной: без App Store установить или обновить приложения VK невозможно, поэтому пользоваться сервисами приходится через браузер.

Аналитики также отмечают, что перенос «ВКонтакте» на домен vk.ru в большей степени затронет зарубежную аудиторию. По их оценкам, у крупных российских интернет-площадок до пятой части трафика приходится на пользователей за пределами России, поэтому изменение доменной инфраструктуры может осложнить доступ к сервисам из-за рубежа. Вместе с тем внутри страны смена адреса должна пройти практически незаметно для пользователей.

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