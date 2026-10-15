Акции Apple в среду, 14 октября, закрыли торги выше отметки в $5 трлн капитализации. Apple стала второй компанией после Nvidia, которая завершила торговый день выше этого уровня. Внутри торговых сессий капитализация Apple шесть раз преодолевала отметку $5 трлн, но ни разу не закрывалась выше.

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Рубеж взят через полтора месяца после смены руководства. Тим Кук возглавлял компанию 15 лет, а с 1 сентября 2026 года его место занял Джон Тернус. За время работы Кука капитализация компании выросла в 13 раз, годовые продажи iPhone увеличились почти в четыре раза, а выручка от сервисов поднялась с $10 млрд до более чем $100 млрд в год. Из них только Apple Watch и AirPods вместе приносят более $30 млрд в год.

Акции Apple торгуются с премией к индексу S&P 500, хотя темпы роста выручки компании ниже среднего по индексу. Аналитики объясняют это репутацией надежного бизнеса с предсказуемыми результатами.

Одним из факторов этой репутации стала сдержанная политика капитальных расходов, то есть пока технологические конкуренты тратят огромные суммы на дата-центры для ИИ, Apple сосредоточена на выпуске устройств и продаже сервисов к ним.

Давление на маржу при этом растет. Из-за спроса дата-центров резко подорожали оперативная и постоянная память, и Apple подняла цены на всю линейку устройств, в том числе на старые модели iPhone, которые обычно дешевеют. С первой волны повышения акции выросли на 25%. Аналитик Bank of America Вамси Мохан считает, что покупатели примут новые цены и абсолютная прибыль Apple не снизится даже при меньшей марже. По его оценке, спрос поддержат складной iPhone Duo и обновленная Siri с ИИ.

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ИИ остается слабым местом компании. Apple не смогла создать собственную передовую модель, а голосовой помощник Siri отстал от конкурентов. Новая версия Siri, разработанная при участии Google, вышла этой осенью. По ряду параметров она уступает конкурирующим системам, но встроена в устройство, которым пользуются миллионы людей.

Давление на Apple создает и OpenAI, поскольку она готовит семейство ИИ-устройств и переманила сотни «яблочных» сотрудников. В июле Apple подала на OpenAI в суд, обвинив ее в краже коммерческой тайны. OpenAI заявила, что не видит оснований для иска, и подала новое заявление, в котором утверждает, что Apple переманила ее сотрудника, унесшего конфиденциальные файлы. В Apple ответили, что подтверждений этому не нашли.

Победа в Китае

В Китае Apple работает на падающем рынке. По данным IDC, поставки смартфонов в стране в третьем квартале сократились на 15%. Рост показала только Huawei, поставки которой выросли на 17%, а доля рынка составила 21% после выхода трехсекционного смартфона и серии Mate 90.

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Apple заняла второе место с долей около 18%, а ее поставки упали на 4% в годовом выражении. Местные производители наступают в премиальном сегменте, при этом вся отрасль сталкивается с ростом цен на комплектующие.

Тем не менее на этом рынке у Apple все же есть небольшие успехи: Министерство промышленности и информатизации КНР обновило сетевые разрешения для iPhone Duo, iPhone 18 Pro и ряда прежних моделей. В документах теперь указаны три допущенные ИИ-системы: Apple Intelligence и две модели Alibaba, Tongyi Qianwen (Qwen) и Tongyi Wanxiang для генерации изображений и видео.

Складной iPhone Duo поступит в продажу в Китае на следующей неделе. Сама Apple Intelligence на материковом Китае пока не запущена, хотя Пекин одобрил ее еще в июле. Базовые функции, такие как инструменты для письма и редактирования изображений, доступны только в Гонконге. В Alibaba тогда сообщили, что Qwen встроят в Apple Intelligence на iOS, iPadOS, macOS и visionOS для китайских пользователей. На других рынках Apple опирается на Google и OpenAI, но строгий надзор регулятора заставил компанию работать с местными партнерами.

Есть и подтверждение того, что спрос на новые модели сохраняется. По данным Counterpoint Research, за первые три дня после старта продаж iPhone 18 Pro в Китае Apple реализовала больше Pro-моделей, чем за всю неделю после выхода iPhone 17 Pro год назад. По итогам недели с 14 по 20 сентября компания вернула себе первое место по продажам в стране с долей 33%. Для удержания позиций в борьбе с местными конкурентами Apple нужны ИИ-функции, и разрешение на модели Alibaba приближает их запуск.

Именно ИИ, по оценке The Wall Street Journal, может стать полем, где Джон Тернус заработает собственную репутацию. Новый этап либо откроет для Apple период роста и обновления продуктов, либо приведет к тому, что компания уступит первое место среди производителей смартфонов китайским конкурентам.

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