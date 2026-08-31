1 сентября 2026 года новым генеральным директором Apple станет Джон Тернус, руководящий аппаратным подразделением компании, напоминает Bloomberg Businessweek. Смена руководства совпадает с подготовкой к осеннему циклу презентаций новых продуктов, среди которых первый складной iPhone и смарт-дисплей с функцией распознавания говорящего и персонализацией контента.

Фото: Apple (слева Джон Тернус, справа Тим Кук)

51-летний Тернус проработал в Apple 25 лет. Он начал инженером по разработке Mac, затем курировал направления iPad, AirPods и iPhone, а впоследствии возглавил всю инженерную часть аппаратного бизнеса компании.

Опыт в таких сферах, как финансы, продажи, юридические вопросы и взаимодействие с госорганами, у него ограничен. В решении этих вопросов ему будут помогать операционный директор Сабих Хан, финансовый директор Кеван Парек и глава сервисного направления Эдди Кью.

Тим Кук, занимавший пост CEO с 2011 года, сохранит за собой должность исполнительного председателя. По данным издания, он продолжит вести отношения компании с президентом США Дональдом Трампом и правительством Китая.

За время руководства Кука выручка Apple выросла примерно в четыре раза — до 416 млрд долларов, а рыночная капитализация увеличилась в 15 раз. Среди значимых продуктов этого периода — AirPods, Apple Watch, а также сервисы Apple Pay и Apple Music, которые превратили направление услуг в один из ключевых источников дохода компании.

В то же время при Куке компания отошла от своего многолетнего принципа минимальных складских запасов: раньше он сравнивал их с молочным бизнесом — «если товар перестал быть свежим, у вас проблемы» — и последовательно их сокращал. Но пандемия и дефицит микросхем заставили Apple перейти от модели just in time к just in case: запасы выросли почти вдвое, с $3,4 млрд до $7,5 млрд, на фоне ожидаемого дефицита памяти для новых iPhone, Mac и ИИ-систем

И теперь главным вызовом для нового руководителя аналитики называют отставание Apple в сфере искусственного интеллекта. После запуска ChatGPT в конце 2022 года компания предприняла попытку создать собственные большие языковые модели, однако первая версия Apple Intelligence не оправдала ожиданий, а сделки по приобретению профильных стартапов так и не состоялись.

В 2025 году Apple начала переработку голосового помощника Siri на основе технологии Gemini от Google — это решение вызвало недовольство части команды разработчиков, некоторые сотрудники впоследствии покинули компанию. Полноценный запуск обновленной Siri AI намечен на сентябрь.

Среди операционных сложностей, с которыми предстоит справиться Тернусу, — дефицит комплектующих для памяти, вынудивший Apple повышать цены на устройства, а также замедление роста сервисного направления на фоне снижения покупок в AppStore и регуляторного давления в Евросоюзе, обязавшего компанию допустить на рынок независимые магазины приложений.

Читайте также WSJ: Apple начала тестировать память китайской CXMT для iPhone и MacBook

Кроме того, компания сталкивается с оттоком инженерных кадров: часть бывших сотрудников Apple перешла в подразделение OpenAI по разработке аппаратных продуктов, в связи с чем Apple подала против конкурента иск о хищении коммерческой тайны.

Перспективы направления смешанной реальности остаются под вопросом: гарнитура Vision Pro, которую Кук считал потенциальным преемником смартфона, показывает слабые коммерческие результаты, а Тернус, по данным источников Bloomberg Businessweek, изначально скептически относился к продукту из-за его веса и стоимости.

При этом компания намерена в следующем году представить AR-очки под кодовым названием N50, а обновленную версию Vision Pro (N224) планирует выпустить не ранее конца 2028 года.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.