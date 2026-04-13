Группа Fiba Retail, принадлежащая турецкому миллиардеру Хюсню Озйегину, решила закрыть сеть магазинов под брендами Oxxo, Club, NetWork и Mudo. Эти бренды запустили в России после ухода западных конкурентов, но за четыре года они так и не смогли закрепиться на рынке. Теперь компания делает ставку на онлайн-продажи испанской Mango, права на которую компания имеет по франшизе.

По данным отчетности ООО «Марка Рус» за 2025 год, компания закрыла десять магазинов. Сейчас в ее управлении находится 20 магазинов, и среди них уже нет ни одной точки Mudo. В этом году под сокращение попадут все нерентабельные площади брендов NetWork, Club и Oxxo. Основной канал продаж теперь — маркетплейсы, где будет представлена продукция Mango. В самой компании и в Fiba Retail Group комментарии предоставить отказались.

Финансовые показатели «Марки Рус» выглядят противоречиво. Выручка за прошлый год увеличилась на 26%, достигнув 2,36 млрд руб. Однако чистый убыток вырос еще на 22% и составил 716,3 млн руб. Для сравнения: в начале 2021 года компания насчитывала 49 магазинов, оборот составлял 7,65 млрд руб., а прибыль — 1,13 млрд руб.

Читайте также Спрос на одежду в России упал до минимального уровня

Изначально Fiba Retail Group развивала в России бренды GAP и Marks & Spencer. После их ухода в 2022 году турецкий оператор вывел на рынок марки NetWork, Mudo, Oxxo и Club. Но эти бренды не нашли спроса у российских покупателей. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что компания практически не инвестировала в продвижение, рассчитывая на органический спрос. К тому же одежда этих брендов в России стоила дороже, чем в Турции.

В 14 крупнейших московских торговых центрах сейчас работают 30 турецких ритейлеров. Это 11% от всех иностранных марок и 3% от общего числа магазинов. Под них отведено 38 тыс. кв. м.

Закрытие объектов «Марки Рус» — часть общей тенденции. Покупатели все чаще переходят на онлайн-площадки, что приводит к сокращению физических магазинов. Concept Group в 2025 году закрыла почти половину своих точек. Zenden также анонсировал оптимизацию сети. Gloria Jeans, по данным источников, может закрыть около 150 магазинов. Сеть Modis объявила о банкротстве, а бренд Desport находится на грани краха из-за требований кредиторов.

