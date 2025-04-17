Anthropic добавила две новые функции в своего ассистента Claude. Первая позволяет нейросети проводить исследования при помощи отдельного ИИ-агента, а вторая — интегрироваться с Google Workspace. Функция исследования работает аналогично режиму Deep Research от OpenAI, который может создавать огромные отчеты по определенной теме, анализируя сотни источников.

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Интеграция с Google Workspace дает Claude доступ к Gmail и Google Calendar в дополнение к уже имеющемуся доступу к Google Docs. Это позволяет ассистенту глубже понимать рабочий контекст пользователя. Claude можно попросить составить заметку о встречах, создать карточки задач из электронных писем и найти релевантные документы в интернете. На все фрагменты данных агент Claude дает ссылки на источники.

Обладатели тарифа Enterprise получат дополнительную функцию каталогизации. При активации Claude использует специализированный индекс документов организации для поиска информации, даже если она скрыта в объемных документах или распределена по нескольким файлам.

Функция исследования доступна в качестве ранней бета-версии для тарифов Max, Team и Enterprise в США, Японии и Бразилии. Интеграция с Google Workspace доступна всем платным пользователям в бета-версии.

В ближайшие недели компания планирует расширить диапазон доступных источников контента и дать Claude возможность проводить еще более глубокие исследования. Подобные функции уже известны по Perplexity, ChatGPT, Google Gemini и Grok.