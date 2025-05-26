Современный российский бизнес переживает этап трансформации: предприниматели сталкиваются с необходимостью пересмотра своих стратегий, рассказали в преддверии Дня предпринимателя в России «Инк.» эксперты Школы управления «Сколково». Мы выделили четыре основных тренда в этой сфере.

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Внедрение ИИ уже изменило предпринимательство и изменит его еще сильнее

«В 2025 году применение ИИ в диджитал — это не простое ускорение процессов, а абсолютная необходимость; повсеместное применение фактически не оставляет шансов тем, кто его игнорирует», — утверждает руководитель лаборатории иммерсивных технологий в образовании Школе управления «Сколково» Артем Егоров.

Примеры практического применения ИИ в сегменте малого и среднего бизнеса разнообразны:

в розничной торговле и e-commerce ИИ используется для персонализации товарных предложений и анализа покупательских отзывов для корректировки ассортимента,

ИИ используется для персонализации товарных предложений и анализа покупательских отзывов для корректировки ассортимента, в сфере услуг , например консалтинге или маркетинговых агентствах, — для экспресс-анализа больших объемов рыночной информации и автоматизации подготовки стандартных отчетов,

, например консалтинге или маркетинговых агентствах, — для экспресс-анализа больших объемов рыночной информации и автоматизации подготовки стандартных отчетов, локальные производства и ремесленные мастерские могут применять ИИ для генерации дизайн-концепций на основе заданных параметров и оптимизации расхода материалов.

По словам Егорова, предпринимателям целесообразно сфокусироваться на идентификации тех бизнес-процессов, где применение ИИ может принести максимальный и относительно быстрый эффект. При этом разработка собственных ИИ-решений для большинства бизнесменов экономически нецелесообразна. Более эффективный путь — интеграция готовых инструментов искусственного интеллекта, распространяемых по модели подписки, добавил он.



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Ключевым навыком становится партнерство

Партнерство превращается в метакомпетенцию, отмечают авторы программы «Тандемократия» Виктория Михайлова и Гор Нахапетян. Среди ключевых изменений в подходах к партнерству эксперты выделяют следующие.

Структуризация партнерства. Растет спрос на партнерские модели, где власть, ответственность и финансы распределены между несколькими участниками.

Партнерство как навык. Предприниматели осознают, что успешное партнерство начинается с психологической совместимости и умения договариваться. Синергия достигается не только за счет объединения ресурсов, но и благодаря дисциплине конструктивной коммуникации.

Рост роли юридических механизмов. Растет спрос на брачные договоры, корпоративные соглашения и продуманные схемы наследования. Бизнес учится защищаться от рисков, связанных с изменениями в личных обстоятельствах собственников.

Новые формы партнерств: от ГЧП до ИИ. Санкции и дефицит кадров подталкивают к поиску зарубежных партнеров и развитию государственно-частных проектов. Появляются эксперименты с ИИ-аватарами как «виртуальными советниками», имитирующими стиль принятия решений известных предпринимателей.

Зачем предпринимателю публичность

Публичность помогает решать широкий спектр задач, считает директор Центра коммуникаций и цифровых решений, директор по стратегическим коммуникациям и социальной ответственности Школы управления «Сколково» Ксения Трифонова.

Эти задачи можно разделить на три больших кластера.

Корпоративные. У предпринимателя могут возникать задачи по привлечению партнеров, талантов в команду или инвестиций в бизнес. Публичный предприниматель, заметный в информационном пространстве, быстрее может, например, отреагировать на какую-то кризисную ситуацию превентивно.

У предпринимателя могут возникать задачи по привлечению партнеров, талантов в команду или инвестиций в бизнес. Публичный предприниматель, заметный в информационном пространстве, быстрее может, например, отреагировать на какую-то кризисную ситуацию превентивно. Профессиональные. Многие предприниматели могут видеть свой карьерный трек в каких-то других сферах жизни за пределами конкретной компании. В таком случае публичность позволяет выстроить этот новый трек, позиционировать себя в нем, находить союзников и тех, кто пойдет дальше в этом новом пути.

Многие предприниматели могут видеть свой карьерный трек в каких-то других сферах жизни за пределами конкретной компании. В таком случае публичность позволяет выстроить этот новый трек, позиционировать себя в нем, находить союзников и тех, кто пойдет дальше в этом новом пути. Личные. В определенной жизненной точке, в определенных обстоятельствах предприниматель может захотеть признания достижений, успехов, проделанного пути и достигнутых высот. И публичность в этом тоже помогает. Она может выражаться в выступлениях, в ведении собственного подкаста, написании собственной книги о пройденном пути. Но тем не менее это формат получения признания.

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Углубление образовательных потребностей предпринимателей

Если раньше ключевым запросом было формальное описание бизнес-процессов, то реальная образовательная потребность оказалась гораздо сложнее, и со временем она только углубляется, рассказала генеральный продюсер предпринимательских программ Школы управления «Сколково», академический директор программы «Культурный код» Елена Бондаренко.

По ее словам, за последние несколько лет сформировалось три новых значимых запроса.