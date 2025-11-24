На этой неделе редакция «Инк» погружается в рынок, который вырос быстрее, чем успели появиться новые идеи, — у нас стартует неделя видеоигр. Мы разберемся в геймдеве, киберспорте и скрытой экономике индустрии. Видеоигры — это не только развлечение, но и огромный бизнес с миллиардами доходов, новыми рынками и технологиями, которые открывают предпринимателям широкие возможности для роста и инноваций.

После недели медиа «Инк» переходит в мир видеоигр — стартуем с установочного лонгрида о рынке видеоигр, в котором разбираем ключевые тренды последнего десятилетия: почему деньги приходили в индустрию быстрее, чем рождались идеи, и куда движется рынок дальше.

Василий Овчинников, руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), в лонгриде «Это новая нефть» объясняет, почему инвестиции в геймдев — это сочетание венчура, разведки и точного расчета, а успех зависит не от рок-звезд, а от команды и правильного подхода.

Другое важное интервью мы взяли у Мин Ле (Gooseman) — создателя легендарной Counter-Strike, а также визионера, формирующего то, во что вы будете играть завтра.

В гостевых постах и колонках — мнения и кейсы от экспертов. Кирилл Соснин из ФРИИ расскажет, почему гейминг выходит из эры быстрой экспансии и какие вызовы ждут индустрию. Дмитрий Лукин, основатель Langame, объяснит, как клубы стали уникальными площадками для дистрибуции игр.

Егор Томский, руководитель студии WATT, поделится историей о том, почему разработчики все чаще обращаются к национальному фольклору, а Константин Кондюков раскроет, сколько денег нужно, чтобы запустить успешный игровой проект.

Читайте также Игра на выживание. Что происходит с российским геймдевом и где студии ищут деньги и аудиторию

Особое внимание будет уделено киберспорту и монетизации. Эмиль Алиев, профессиональный киберспортсмен, расскажет, как делать эффективные рекламные интеграции на турнирах. Также будут обсуждены саундтрек как актив в играх, тренды в графике и востребованность репетиторства по видеоиграм.

Кроме того, игроки (sic!) отрасли поделятся уникальным опытом и инсайтами: Роман Линейцев расскажет, как проект Grand Mobile за три года вырос до $18 млн годового дохода и 70 млн пользователей, Элеонора Ушакова объяснит, как живет экономика удержания в играх и почему игра перестает быть продуктом и превращается в услугу, Владислав Исаев расскажет о монетизации игровой музыки через саундтреки, а Елизавета Майер приоткроет внутреннюю кухню разработки игр — от идеи до релиза.

Следите за выходом материалов — эта неделя для тех, кто хочет понимать, как видеоигры меняют не только индустрию развлечений, но и бизнес, технологии и культуру.

Тематические недели в «Инке» уже раскрыли детали работы сфер кино и книгоиздательства, охватили детское и взрослое образование, индустрии красоты и туризма.

Все материалы проекта о прошедших отраслевых неделях и новые публикации можно найти на сайте incrussia.ru с тэгом «тематические недели» и в Telegram-канале @incrussiamedia.