Российские власти начали обсуждать пересмотр ограничений в отношении Roblox. Минцифры и Роскомнадзор направили обращение в правоохранительные органы после того, как владелец игровой платформы подтвердил готовность соблюдать дополнительные требования российского рынка.

Договоренности были достигнуты в начале июня на переговорах между представителями компании и российскими регуляторами. Roblox взяла на себя обязательства внедрить новые механизмы контроля за содержанием платформы и усилить меры безопасности для несовершеннолетних пользователей.

Одним из условий стало признание компанией того, что прежние инструменты защиты пользователей работали недостаточно эффективно. По оценке российских ведомств, действовавшая система не позволяла в полной мере пресекать распространение опасных материалов и нежелательные коммуникации на платформе.

В ответ Roblox обязалась расширить систему фильтрации контента и усилить контроль за взаимодействием пользователей. Компания также подтвердила готовность быстрее выявлять и удалять материалы, которые могут представлять угрозу для детей.

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С июня на платформе должен заработать новый механизм возрастного разграничения. Доступ к отдельным играм и материалам будет зависеть от категории пользователя, включая режимы Roblox Kids и Roblox Select.

В Минцифры заявляют, что не выступают против присутствия международных цифровых сервисов в стране, если они соблюдают российские нормы. Поэтому ведомство продолжает прямые контакты с зарубежными платформами, у которых ранее возникали проблемы из-за нарушений законодательства.

Доступ к Roblox в России ограничил 3 декабря 2025 года. Поводом стали претензии Роскомнадзора к контенту на платформе. Регулятор заявлял о распространении материалов экстремистского и террористического характера, призывов к насилию, а также контента ЛГБТ*-тематики.

После ограничения доступа компания начала консультации с российской стороной и заявила о намерении устранить замечания. Однако в начале 2026 года надзорное ведомство сочло принятые меры недостаточными. Новые гарантии, предоставленные Roblox летом, позволили вернуться к обсуждению возможного восстановления доступа для российских пользователей.

*ЛГБТ — движение признано экстремистским и запрещено в России.



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