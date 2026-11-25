Американский музыкальный стриминг Tidal, принадлежащий финтех-компании Block (владелец Square и Cash App), с 9 декабря начнет удалять около 27 млн полностью сгенерированных ИИ-треков. Причиной такого решения стал масштаб потока: за последние 90 дней такие треки составили 43% всех поступлений на платформу.

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Стриминг захлебнулся в нейрослопе

Tidal собирается удалить 6,3% каталога сервиса. Компания также перестанет принимать полностью сгенерированную музыку от дистрибьюторов. По оценке платформы, после введения новых правил она будет отклонять 80–85 тыс. таких записей ежедневно. На пике, 6 ноября, доля ИИ-композиций среди новых загрузок превысила 60%.

Решение стало ужесточением политики, которую Tidal ввела раньше, когда сервис уже стал помечать полностью сгенерированные треки и лишал их монетизации. Однако поток это не остановило.

При этом 96% ИИ-композиций в каталоге за последние три месяца не получили ни одного прослушивания.

Платформа считает, что массовые загрузки затрудняют поиск музыки и отодвигают живых артистов в рекомендациях. Треки, в создании которых человек использовал ИИ как инструмент, под запрет не попадут. Для выявления синтетики Tidal привлекла французскую компанию Ircam Amplify, специализирующуюся на распознавании ИИ-музыки.

У других игроков подход пока мягче. Deezer маркирует полностью сгенерированные композиции и исключает их из редакционных плейлистов и алгоритмических рекомендаций. Сервис также собирается дать пользователям возможность скрывать такую музыку из поиска. По данным Deezer, с января 2025-го по август 2026 года платформа обнаружила более 42 млн ИИ-треков. На них приходится лишь 1–3% прослушиваний, причем до 85% прослушиваний таких композиций в 2025 году сервис связывал с мошеннической активностью.

Площадка Bandcamp пошла дальше и запретила музыку, созданную полностью или в значительной степени с помощью ИИ.

А вот Apple Music выбрала более мягкий подход к ИИ-музыке: в 2026 году платформа начала внедрять систему Transparency Tags, которая позволяет лейблам и дистрибьюторам указывать, использовался ли ИИ при создании трека, текста, обложки или клипа. В отличие от Deezer, Apple пока не делает ставку на собственное массовое выявление нейросетевой музыки, а рассчитывает на раскрытие информации со стороны поставщиков контента и не объявлял о запрете таких композиций.

Нейромузыка в России

ИИ-музыка — уже не только эксперимент энтузиастов, но и отдельный сегмент музыкального бизнеса. Лейблы переходят от судебных споров с разработчиками нейросетей к лицензионным соглашениям: например, Warner Music предоставила Suno доступ к своему каталогу. Артисты могут разрешать использовать свои голоса и получать долю дохода от таких генераций.

Российская аудитория тоже осваивает новый формат. По данным «КИОН Музыки», в конце 2025 года количество прослушиваний ИИ-треков выросло на 135% по сравнению с предыдущими месяцами. Среди заметных проектов — МС Дымок с песней «Ворона», виртуальный исполнитель Керсари и ИИ-певица Alena. По словам CEO сервиса музыкальной дистрибуции SFEROOM Владислава Янковского, на платформе ежедневно создают около 100 новых проектов ИИ-артистов.

«Яндекс Музыка» в результате тоже ввела маркировку ИИ-композиций. С сентября 2026 года сервис использует три типа отметок — в зависимости от того, полностью или частично нейросеть участвовала в создании трека либо алгоритмы лишь предполагают ее использование. Слушатели могут включить настройку «Меньше ИИ», чтобы реже встречать такие композиции в рекомендациях. По оценке сервиса, на ИИ-треки приходится 4,4% его каталога и около 27% новых релизов.

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Для индустрии проблема не сводится к тому, кто написал мелодию. Массовая генерация удешевляет производство и позволяет загружать на площадки тысячи композиций, в том числе ради искусственного накручивания прослушиваний и роялти. Одновременно остаются вопросы о правах на музыку, которой обучают модели, и о возможности использовать голос или узнаваемый стиль конкретного исполнителя.

Маркировка или запрет

В России пока нет специального требования маркировать музыкальные композиции как созданные с помощью ИИ. Но законодательство постепенно движется в эту сторону. Принятый в 2026 году закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта предусматривает возможность маркировки аудио- и визуальных материалов. Соответствующая норма должна вступить в силу 1 марта 2027 года.

Параллельно в Госдуму внесен законопроект № 1317978−8, который предлагает сделать маркировку ИИ-контента обязательной. На 25 ноября документ находится на рассмотрении, решение о первом чтении не принято. Если инициативу поддержат, правила могут затронуть и музыкальные записи. Пока не определены ни окончательный формат маркировки, ни механизм контроля.

Что это значит для бизнеса

Для стримингов и музыкальных дистрибьюторов ИИ-контент теперь уже не только новый источник каталога, но и инфраструктурная проблема, поскольку его нужно распознавать, проверять происхождение, отсекать накрутки и не допускать, чтобы поток дешевых генераций обесценивал рекомендации и выплаты артистам. Запрет Tidal — самый жесткий из заметных ответов платформ на эту проблему, но не единственный возможный сценарий.

Для российских лейблов, артистов и сервисов вопрос будет все меньше сводиться к тому, можно ли пользоваться нейросетями. Важнее станет, кто и на каких условиях разрешил использовать исходную музыку и голос, как обозначено участие ИИ и кому достаются доходы.

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