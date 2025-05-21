В последнее время аналитики отмечают рост территории дорогих проектов на первичном рынке Москвы. Традиционно элитные дома в престижных районах столицы отличались камерностью. Это во многом связано с высокой стоимостью земли в центре города, что ограничивало возможности девелоперов приобретать большие участки. Однако в последние годы в Москве стали появляться масштабные проекты класса делюкс с развитой инфраструктурой и просторными парковыми зонами.

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Согласно данным компании «Технологии Доверия» (бывшая PricewaterhouseCoopers, PwC), еще несколько лет назад основу предложения на рынке элитного жилья составляли дома площадью от 5 до 20 тыс. кв. м. Однако к 2025 году ситуация изменилась — в Москве начали появляться кварталы с обширной жилой средой и насыщенной инфраструктурой. Крупным элитным проектом теперь считается комплекс площадью 70–100 тыс. кв. м, рассчитанный на 400–800 квартир.

Андрей Тонконогов, партнер и руководитель практики консультационных услуг в сфере недвижимости «Технологий Доверия», отмечает, что сегодня подобные проекты занимают более 70% рынка. Девелоперы все чаще предлагают жилье с просторными парковыми дворами и инфраструктурой для всей семьи, и покупатели оценили этот формат.

По словам Тонконогова, общий объем сделок в четвертом квартале 2024 года достиг 125 млрд руб. Это рекордный показатель за всю историю элитного рынка Москвы, превышающий результат аналогичного периода 2023 года на 40%.

Эксперты считают появление масштабных проектов закономерным этапом развития премиального сегмента. Раньше недвижимость класса делюкс была редкостью в России, и такие проекты оставались единичными. Девелоперы предпочитали компактные форматы, чтобы сохранить эксклюзивность предложения и минимизировать риски — 15–20 лет назад спрос на крупные элитные комплексы мог оказаться недостаточным.

Сейчас рынок готов к большим форматам. По данным «Технологий Доверия», в первом квартале 2025 года рост цен в премиальном сегменте Москвы составил 10%, а средняя стоимость 1 кв. м превысила психологическую отметку в 2 млн руб.

Эти цифры подтверждает Sminex: согласно их индексу стоимости элитной недвижимости, цена за 1 кв. м выросла на 6,5%, достигнув 2,6 млн руб. Это свидетельствует о стабильном спросе со стороны состоятельных клиентов, которые рассматривают такое жилье как инвестицию или вложение в собственный комфорт и статус.

К 2025 году тренд на масштабные проекты класса делюкс проявился в полной мере: ведущие девелоперы накопили достаточно ресурсов и опыта для реализации амбициозных идей, а покупатели оценили преимущества нового формата.

Одним из первых таких проектов стал Knightsbridge Private Park от компании «Реставрация Н». Комплекс из четырех домов в стиле английского неоклассицизма был построен в Хамовниках, на пересечении улиц Кооперативной и Ефремова. Вдохновленный лондонским Найтсбриджем, он стал первым элитным жилым комплексом в Москве с собственным парком.

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Вслед за ним «Интеко» представила «Садовые кварталы» — проект, где вся прилегающая территория превращена в парк с аллеями и искусственным прудом. Здесь также был построен двухуровневый общественный центр с ресторанами, кафе и магазинами, что сделало комплекс еще более привлекательным для покупателей.

Долгое время эти проекты оставались исключением, но затем Sminex начал целенаправленно развивать направление элитных кварталов с обширными территориями. Сейчас в портфеле компании три таких проекта: «Фрунзенская набережная», «Лаврушинский» и «Тишинский бульвар».

Архитектурное решение для «Фрунзенской набережной» разрабатывало бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». По словам руководителей бюро Александра Цимайло и Николая Ляшенко, ключевой задачей было создание гармоничной среды.

Тренд на масштабные проекты связан не только с эволюцией рынка, но и с изменением предпочтений покупателей. Все больше людей ведут здоровый образ жизни — в 2024 году их доля выросла до 9,7%. Горожане ценят возможность прогуляться по парку, заняться спортом или устроить пикник, не покидая пределов своего квартала.

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Например, 70% территории «Фрунзенской набережной» занимает парк, где на одну квартиру приходится 87 кв. м благоустроенного пространства. Здесь есть зоны для активного отдыха, детские площадки, клубная гостиная, а также живописный пруд и «зеленые комнаты» — уединенные уголки, окруженные кустарниками. Это самый большой двор-парк в элитном сегменте Москвы.

Еще один пример — дом «Лаврушинский» в Якиманке, в километре от Кремля. Его территория включает зеленые галереи, лужайки для пикников, фонтан и даже ручей, где дети могут играть. Особое внимание уделено досугу: здесь есть спортивные площадки, скалодром и фитнес-центр с бассейном, доступный только для резидентов.

Александр Лагутов, вице-президент по продукту Sminex, подчеркивает, что компания создает не просто дома, а целые жилые среды. Проекты отличаются продуманными парковыми территориями, где есть все для комфортной жизни. Клиенты ценят это: покупая элитное жилье, они хотят получить не только квадратные метры, но и качественное пространство для жизни.

Еще одним драйвером тренда стала концепция 15-минутного города. Покупатели хотят, чтобы все необходимое — от ресторанов до спортзалов — находилось в шаговой доступности.

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Яркий пример — квартал «Тишинский бульвар», где на территории 1,9 га разбит приватный парк с бульваром, водоемами и зоной отдыха. Здесь также есть клубная гостиная, детская игровая комната, фитнес-центр с бассейном и спа-зоной. На первых этажах расположены магазины, кафе и салоны красоты, доступные как резидентам, так и гостям.

Масштабные элитные кварталы предлагают широкий выбор форматов жилья: от квартир и пентхаусов до ситихаусов и вилл. Это позволяет покупателям формировать инвестиционный портфель или подбирать жилье для разных членов семьи, сохраняя при этом приватность.

Еще один плюс — возможность нетворкинга. Резиденты таких проектов оказываются в окружении единомышленников, что способствует формированию комьюнити. Здесь легко найти партнеров для спортивных игр или книжного клуба — вся необходимая инфраструктура уже создана.

Таким образом, переход от камерных домов к масштабным кварталам отражает зрелость рынка и меняющиеся запросы покупателей. Крупные проекты класса делюкс становятся новым стандартом премиального жилья, предлагая не только комфорт, но и уникальную среду для жизни.