Ретейлеры в Москве все чаще переходят от расширения сетей к сокращению офлайн-присутствия. По данным NF Group, в январе—июне 2026 года 39 брендов закрыли часть магазинов, полностью отказались от физических точек или столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

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Сильнее всего изменения затронули рынок одежды и обуви — на этот сегмент пришлось 67% зафиксированных случаев. На продавцов бытовой техники, товаров для дома, детской продукции и ювелирных изделий пришлось еще по 5%. Оставшуюся долю составили продуктовые сети, предприятия общественного питания, магазины косметики и спортивных товаров, а также универмаги.

Почти три четверти брендов, вошедших в исследование, оказались российскими. Среди них O’stin, Viva la Vika, Lady & Gentleman City, N.O.M.I. и другие компании. Еще 15% пришлось на турецкие марки Karaca Home, Les Benjamins, Oxxo, Club, NetWork и Madame Coco. Остальные бренды представляют Италию, Казахстан, Южную Корею и Финляндию. В их числе Sarto Reale, Gaissina, Berezka и Finn Flare.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева связывает нынешние сокращения с решениями, которые компании начали принимать еще во второй половине прошлого года. По ее словам, на бизнес одновременно давят растущие расходы на содержание магазинов, более высокая налоговая нагрузка, ослабление покупательской активности и снижение посещаемости торговых центров.

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По оценке Focus Technologies, посещаемость торговых центров продолжает снижаться. Индекс Mall Index в первом полугодии сократился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В магазинах одежды и обуви падение достигло 5%. Сопоставимую динамику этот сегмент показывал и по итогам всего 2025 года.

По мнению экспертов, рынок столкнулся с последствиями слишком быстрого расширения отечественных брендов после ухода международных сетей. Освободившиеся площади быстро заняли российские марки, но аудитория торговых центров при этом почти не выросла. Сильнее всего давление почувствовали бренды среднего и средне-высокого ценовых сегментов.

О финансовых трудностях ранее сообщали Bat Norton, Ushatava и Zoe San. Gate31 завершил первый квартал 2026 года с убытком 31 млн рублей. Другие бренды начали сокращать офлайн-присутствие. Alpaka Story закрыла физические магазины, Ninki отказалась от московской точки, Unique Fabric сократила сеть в Санкт-Петербурге, Mokoz приостановила работу до 2027 года, а Lusavou выставила бизнес на продажу.

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Основательница Sorelle Era Вера Холмова считает, что производителям одежды мешают высокая налоговая нагрузка, отсутствие государственной поддержки и ограниченное число каналов продаж. Михаил Васильев и владелица Finn Flare Ксения Рясова отмечают, что все больше покупателей выбирают маркетплейсы и пункты выдачи рядом с домом, а в торговые центры приезжают преимущественно за конкретными, заранее запланированными покупками.

При этом физические магазины сохраняют значение в более высоких ценовых сегментах, где покупателям важны примерка, консультация продавца и доверие к бренду. По словам экспертов, компании все чаще отказываются не от офлайна как такового, а от отдельных нерентабельных точек. Так, Finn Flare начала сокращать и перестраивать свою сеть еще в декабре 2024 года.

Сокращение числа арендаторов уже влияет на рынок торговой недвижимости. В первой половине 2025 года свободными оставались 5,5% площадей в московских торговых центрах, а через год их доля выросла до 6,4%. По прогнозу NF Group, к концу 2026 года вакантность может достигнуть 8%.

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