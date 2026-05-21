Российская розничная торговля столкнулась с самым резким ухудшением настроений за последние 20 лет. По итогам первого квартала 2026 года Росстат зафиксировал падение оценки экономической ситуации в отрасли до –24 пунктов — это минимум за весь период наблюдений. Одновременно индекс прибыльности бизнеса снизился до –34, а индекс предпринимательской уверенности — до –8.

Участники рынка связывают ухудшение ситуации с ослаблением потребительской активности. Россияне стали реже ходить в магазины, меньше покупать спонтанно и активнее переходить в более дешевые ценовые сегменты. Из-за замедления экономики скидки и акции уже не помогают удерживать прежний объем продаж.

По данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», в январе—апреле количество покупок продуктов питания снизилось на 2% год к году. При этом средний чек вырос на 5% и достиг 1160 руб. То есть покупатели тратят больше не потому, что чаще покупают, а в основном из-за роста цен.

Замедление видно и в отчетности крупнейших сетей. Выручка X5 в первом квартале выросла на 11,3% против 20,7% годом ранее. У «Ленты» продажи прибавили 23,4%, но рентабельность снизилась из-за интеграции новых активов. «Ригла-Здравсити» увеличила оборот на 15%, до 73 млрд руб., главным образом за счет роста цен на медикаменты.

Из-за снижения эффективности компании начали активнее повышать торговые наценки. Средняя маржа в российской рознице за год увеличилась до 28% — максимального уровня за все время наблюдений. При этом сети продолжают ограничивать цены на отдельные социально значимые товары. В ФАС сообщили, что X5, «Магнит», «Ашан», «Дикси» и «Азбука вкуса» добровольно удерживают наценки на них в пределах 5–10%.

Одновременно рынок быстрее режет расходы. Компании пересматривают арендные договоры, закрывают нерентабельные точки и сокращают штат. Дополнительное давление создает рост онлайн-торговли: по данным Минпромторга, доля e-commerce в обороте розницы достигла 15% и к 2030 году может увеличиться более чем вдвое — до 35%.

Крупные игроки уже перешли к масштабной оптимизации. O’STIN в 2025 году закрыл 62 магазина и сократил 15% персонала. Gloria Jeans менее чем за два года ликвидировала свыше 100 точек. «Лэтуаль» закрыл 93 магазина и готовится сократить еще около 150 объектов в 2026 году. В некоторых сетях доля закрытых или переформатированных магазинов достигла 10–15% от общего числа точек.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы ситуация для розницы останется сложной. На рынок давят высокая стоимость кредитов, рост логистических расходов, увеличение налоговой нагрузки и слабая динамика доходов населения.

Минэкономразвития ожидает, что оборот розничной торговли в 2026 году вырастет лишь на 0,8% против 4,1% годом ранее. Реальные доходы россиян в первом квартале выросли на 1,5% против 7,1% год назад, а инфляция на уровне 5,6% продолжает давить на покупательскую способность.

