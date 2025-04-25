На Манхэттене выставлен на продажу пентхаус стоимостью $110 млн. В условиях нестабильности рынка это самое дорогое жилье, которое можно приобрести в Нью-Йорке, сообщает CNBC.

Листинг дебютировал 3 апреля, в одну из самых нестабильных недель на Уолл-стрит. В тот день индекс Dow Jones упал на 1 679 пунктов, потеряв 4%. На следующий день он потерял еще 2 231 пункт. С тех пор рынки были нестабильными на фоне беспокойства инвесторов из-за неопределенности торговой политики в связи с решениями президента Дональда Трампа.

По словам Никки Филд, брокера Sotheby’s International Realty, представляющей листинг на Манхэттене, колебания рынка не смутили ее целевых покупателей.

«Этот сегмент покупателей остается нетронутым рыночной волатильностью, — сказала Филд. — Они не реагируют на заголовки или колебания. Они сосредоточены на курировании портфелей мирового класса, и ультра-премиальная жилая недвижимость продолжает оставаться для них основным классом активов».

Уникальное предложение — объединенный пентхаус в знаменитой башне Steinway Tower, расположенной по адресу 111 West 57th Street. Пентхаусы под номерами 80 и 82 продаются вместе, и их можно объединить в четырехуровневую резиденцию с лифтом.



Общая площадь пентхауса составляет 11 480 квадратных футов (1 067 кв. м). В нем пять спален, шесть ванных комнат, несколько гостиных и терраса площадью 57 кв. м с видом на Центральный парк и обе реки, которые омывают Манхэттен.

«Хотя дома сегодня остаются физически разделенными, их архитектурный потенциал открывает широкие возможности», — сказала Филд.

По данным Sotheby’s, ни один из объектов никогда не выставлялся на публичные торги и не продавался отдельно.

Филд отмечает, что с момента запуска листинга четырехквартирного дома в начале этого месяца интерес покупателей был высоким.

«Несколько высококвалифицированных специалистов уже навели справки и осмотрели резиденцию. Наблюдается реальный интерес», — сказала она.

Согласно данным The Real Deal, в июле Филд и ее команда начали заниматься продажами в здании по адресу 111 West 57th St., сменив компанию Corcoran Group. Это уже третья брокерская компания, которая работает в этом здании с момента его открытия в 2018 году.

Джонатан Миллер из компании Miller Samuel, занимающейся оценкой и консалтингом в сфере недвижимости, сказал CNBC, что раньше объявления о продаже недвижимости за девять цифр считались, скорее, рекламным трюком, чем реальной сделкой, но сейчас ситуация изменилась.

«В США в среднем в год продается до четырех домов стоимостью более $100 млн, — сказал он. — В 2021 году мы зафиксировали рекордные девять, а в 2024 году — восемь».

В прошлом году в Нью-Йорке прошло только два аукциона, на которых продавали недвижимость стоимостью более $100 млн. Пентхаус в здании Crown Building был продан за $135 млн миллиардеру Владиславу Доронину. За $115 млн отдали объект в башне Central Park Tower — его приобрел Гэри Барнетт, основатель Extell.

Один из наиболее заметных примеров — всего в одном квартале отсюда: в 2019 году Кен Гриффин приобрел за $238 млн четырехквартирный дом площадью 24 тыс. квадратных футов (2 230 кв. м) по адресу 220 Central Park South, который до сих пор является самым дорогим домом, когда-либо проданным в США .

Для сравнения, приобретение Гриффином обошлось примерно в $10 420 за квадратный фут (0,09 кв. м). Объект по адресу 111 West 57th St. площадью 11 480 квадратных футов, выставленный на продажу за $110 млн, стоит примерно $9 578 за квадратный фут.

Здание 220 Central Park South (в центре) в Нью-Йорке, США, 23 января 2019 года.

Тем не менее Миллер предостерег от чрезмерного оптимизма в связи с этими заоблачными продажами: «Их следует рассматривать как разовые продажи, не связанные с местным рынком элитного жилья».

В то время как Филд сохраняет оптимистичный настрой в отношении спроса на ультра-премиум-жилье, некоторые брокеры на более широком рынке элитной недвижимости отмечают усиление колебаний.

Недавний отчет Wall Street Journal показал, что все больше покупателей элитной недвижимости отказываются от сделок из-за нестабильности.

«Отсутствие четкой стратегии по пошлинам создало экономическую неопределенность, — сказал Миллер. — И это, как ожидается, замедлит активность на рынке жилья».

Согласно отчету Realtor.com 2025 High-End Housing Market Trends and Outlook, 10% самых богатых американцев держат большую часть своих активов на фондовом рынке, около 36,3% в корпоративных акциях и паевых инвестиционных фондах. Недвижимость составляет 18,7% от их общего состояния.

«Никто не любит неопределенность. Это худшее, что может случиться с недвижимостью. И сейчас никто толком не знает, что будет дальше», — сказал брокер по недвижимости класса «люкс» в Нью-Йорке Дуглас Эллиман Нобл Блэк.

«Некоторые клиенты считают, что тарифы могут привести к инфляции и в конечном итоге к повышению стоимости недвижимости. Другие используют это как возможность уйти с финансовых рынков и вложить средства в недвижимость», — добавил он.

Тем не менее в сегменте элитной недвижимости наблюдаются признаки устойчивости.

Согласно отчету Olshan Luxury Market Report, который отслеживает контракты на продажу домов в Манхэттене по цене от $4 млн, с 14 по 20 апреля было подписано 33 контракта, что на 4 контракта больше, чем на прошлой неделе.

«Это был удивительно высокий показатель для рынка элитной недвижимости, — отметила Донна Олшан в отчете, — особенно с учетом праздничных дней и нестабильности рынка».

В Лос-Анджелесе брокер по продаже элитной недвижимости Аарон Кирман из Christie’s International Real Estate заявил, что покупатели и продавцы находятся на разных уровнях взаимопонимания.

«Рынок разделился: покупатели осторожны, продавцы все еще надеются на цены 2020-2021 годов, — сказал он. — Именно в этом разрыве сделки либо срываются, либо заключаются». Тем не менее, по словам Кирмана, некоторые продавцы начинают адаптироваться.

«Мы видели, как цены тихо снижались для конкретных покупателей или брокеров, а не рекламировались, — добавил он. — Речь идет о том, чтобы сохранить восприятие, оставаясь конкурентоспособным». По его словам, планы покупок становятся более стратегическими.

«Они активны, но консервативны, — сказал Кирман, отмечая, что клиенты предпочитают предложения с полной оплатой наличными, четкие условия и более длительные сроки для проверки. — Они ведут более жесткие переговоры о цене, меблировке и гибкости закрытия».

Кирман отметил, что возросшая осторожность также увеличивает сроки продаж. «То, что раньше занимало от трех до шести месяцев, теперь может занять от девяти до двенадцати месяцев, если только это не готовое поместье, которое соответствует всем требованиям», — сказал он.

Брокер по продаже элитной недвижимости Сенада Адзем из Douglas Elliman в Южной Флориде считает, что рынок элитной недвижимости не переживает спад, а просто меняется.

«Продавцы адаптируются к более взыскательным и тревожным покупателям», — сказала она.

По словам Адзем, клиенты в ценовом диапазоне от $5 млн до $10 млн уделяют пристальное внимание стоимости, тщательно оценивают варианты и соответствие дома их потребностям в образе жизни.

«В этом сегменте рынка определенно наблюдается больше переговоров и избирательности», — отметила она.

Однако, по ее словам, в категории свыше $20 млн приоритеты меняются.

«Покупатели этого уровня ищут редкие объекты, трофейную недвижимость, незаменимые участки на берегу. Когда появляется подходящая возможность, цена важна, но не является главным фактором», — сказала Адзем.

«В сегменте сверхдорогих объектов речь идет не столько о выборе подходящего момента на рынке, сколько о приобретении уникального актива, который вписывается в долгосрочную стратегию или семейное наследие», — заключила она.