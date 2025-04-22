США приняли решение ввести пошлины до 3521% на импорт солнечных панелей из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда, сообщает Bloomberg. Это выгодно для американских производителей, но угрожает развитию возобновляемых источников энергии, так как страна лишается дешевого импорта.

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Решение стало итогом расследования, инициированного администрацией бывшего президента Джо Байдена по просьбе американских производителей.

Расследование показало, что производители в этих странах получали несправедливые государственные субсидии и продавали продукцию в США по ценам ниже себестоимости.

Самые высокие пошлины — 3521% — установлены для Камбоджи. Для некоторых компаний из Вьетнама ставка составит 395,9%, из Таиланда — 375,2%, а для Малайзии установлены пошлины в размере 34,4%.

В 2024 году США импортировали солнечных батарей из этих стран на $12,9 млрд, что составляет 77% от общего импорта таких модулей.

По мнению юриста коалиции компаний, выступивших с инициативой расследования, Тима Брайтбилла, китайские предприятия, ведущие деятельность в Юго-Восточной Азии, «обманывали систему», подрывая американский рынок. «Это решительная победа американского производства», — заявил он.

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Новые пошлины стали частью торговой политики президента США Дональда Трампа. В начале апреля республиканец заявил о решении ввести «взаимные» пошлины на товары из более чем 180 стран.

Впоследствии Трамп приостановил «взаимные» пошлины на 90 дней, оставив только базовую ставку в 10%. Однако Китай стал исключением.

Для товаров из этой страны американский лидер изначально установил дополнительную ставку в 34%, которая в результате торговой эскалации выросла до 145%. Пекин, в свою очередь, ввел 125-процентную пошлину на американскую продукцию.