США приняли решение ввести пошлины до 3521% на импорт солнечных панелей из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда, сообщает Bloomberg. Это выгодно для американских производителей, но угрожает развитию возобновляемых источников энергии, так как страна лишается дешевого импорта.
Решение стало итогом расследования, инициированного администрацией бывшего президента Джо Байдена по просьбе американских производителей.
Расследование показало, что производители в этих странах получали несправедливые государственные субсидии и продавали продукцию в США по ценам ниже себестоимости.
Самые высокие пошлины — 3521% — установлены для Камбоджи. Для некоторых компаний из Вьетнама ставка составит 395,9%, из Таиланда — 375,2%, а для Малайзии установлены пошлины в размере 34,4%.
В 2024 году США импортировали солнечных батарей из этих стран на $12,9 млрд, что составляет 77% от общего импорта таких модулей.
По мнению юриста коалиции компаний, выступивших с инициативой расследования, Тима Брайтбилла, китайские предприятия, ведущие деятельность в Юго-Восточной Азии, «обманывали систему», подрывая американский рынок. «Это решительная победа американского производства», — заявил он.
Новые пошлины стали частью торговой политики президента США Дональда Трампа. В начале апреля республиканец заявил о решении ввести «взаимные» пошлины на товары из более чем 180 стран.
Впоследствии Трамп приостановил «взаимные» пошлины на 90 дней, оставив только базовую ставку в 10%. Однако Китай стал исключением.
Для товаров из этой страны американский лидер изначально установил дополнительную ставку в 34%, которая в результате торговой эскалации выросла до 145%. Пекин, в свою очередь, ввел 125-процентную пошлину на американскую продукцию.