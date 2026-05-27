OpenRouter привлек $113 млн в раунде Series B. Стартап делает платформу, которая позволяет компаниям и разработчикам подключаться к разным языковым моделям через один интерфейс. Раунд возглавил CapitalG — венчурный фонд роста Alphabet, материнской компании Google. По данным The New York Times, после сделки OpenRouter оценили примерно в $1,3 млрд.

Год назад, после раунда Series A на $40 млн под руководством Andreessen Horowitz и Menlo Ventures с участием Sequoia, компания оценивалась в $547 млн, по данным PitchBook. За 12 месяцев оценка OpenRouter выросла более чем вдвое.

OpenRouter дает компаниям и разработчикам единый программный интерфейс для доступа к более чем 400 языковым моделям, включая продукты Anthropic, Google, OpenAI, xAI и DeepSeek. Платформа автоматически подбирает модель под конкретную задачу с учетом качества ответа, скорости и стоимости вывода. Пользователю не нужно вручную переключаться между провайдерами — система делает это незаметно.

Операционные показатели показывают, насколько быстро растет нагрузка на сервис. OpenRouter обрабатывает около 100 трлн токенов в месяц, или примерно 25 трлн в неделю. Еще шесть месяцев назад объем составлял 5 трлн токенов в неделю. Пятикратный рост совпал с переходом компаний от обычного использования языковых моделей к агентным системам, которые могут последовательно выполнять многошаговые задачи с минимальным участием человека. Аудитория сервиса достигла 8 млн пользователей по всему миру.



Участие CapitalG выглядит стратегически важным для Alphabet. OpenRouter входит в число крупнейших дистрибуторов моделей Gemini, поэтому рост платформы может расширить охват собственных ИИ-продуктов Google без прямого наращивания инфраструктурных затрат. Одновременно инвестиция показывает, что Alphabet видит в мультимодельной инфраструктуре не временный рыночный всплеск, а долгосрочный слой ИИ-рынка.

