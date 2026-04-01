Пользователи в России массово жалуются на сбои в работе Telegram: сообщения не отправляются, медиа не загружается, а приложение может долго подключаться к серверам. По данным сервисов мониторинга, за последние сутки зафиксированы тысячи жалоб, а проблемы с доступом отмечаются как минимум в 20+ регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако, как убедились в редакции «Инка», приложение в стране полностью не отключено.

Чаще всего пользователи сообщают о сбоях мобильного приложения (около 45% обращений), проблемах с уведомлениями (33%) и частичной недоступности сайта. При этом сервис не перестал работать полностью: в ряде случаев Telegram продолжает открываться, но с ограниченной функциональностью — например, без обновления чатов или отправки сообщений.

Сбои фиксируются на разных устройствах и операционных системах, что может указывать не на локальную проблему, а на перегрузку или ограничения на уровне сети. Отдельные пользователи отмечают, что мессенджер продолжает работать через VPN или альтернативные подключения.

Кроме того, накануне мессенджер разослал пользователям уведомление, в котором предупредил о возможных ограничениях с оплатой премиум-подписки и рекомендовал заранее оформить оплату услуг сервиса.

Читайте также Последний звоночек: как бизнес встречает скорую возможную блокировку Telegram

На этом фоне усиливаются опасения бизнеса и пользователей относительно возможных ограничений работы Telegram в России. Ранее обсуждались сценарии блокировки мессенджера, а также уже были введены точечные ограничения: в частности, в сервисе недоступны голосовые звонки.

Telegram остается одной из ключевых платформ для коммуникации и продвижения в России. По оценкам рынка, его ежемесячная аудитория превышает 80 млн пользователей, а рекламные инструменты и каналы стали важным источником трафика для малого и среднего бизнеса.

Что это значит для бизнеса

Telegram остается рабочим каналом, но с риском нестабильности;

коммуникации, продажи и поддержка клиентов могут временно «провисать»;

бизнесу стоит держать резервные каналы: email, VK, собственные платформы;

сбои усиливают зависимость от инфраструктуры, которую компания не контролирует.

