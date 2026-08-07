Tesla и SpaceX построят в Техасе (США) завод Terafab по производству передовых микросхем. Первоначальные инвестиции в проект составят $16,8 млрд, а общие расходы в рамках многоэтапного строительства могут достичь $119 млрд. Илон Маск назвал будущий объект «самым большим и самым ценным зданием на Земле».

Ismail Enes Ayhan, Unsplash

Масштаб Terafab выходит далеко за рамки обычного производства чипов. Площадь будущего предприятия превысит 100 млн квадратных футов (примерно 9,29 млн м²), а полный цикл работы с микросхемами — производство, упаковка и тестирование — будет сосредоточен на одной площадке в округе Граймс недалеко от Хьюстона.

Основными потребителями продукции станут сами компании Маска. Tesla рассчитывает получать для Optimus и Cybercab собственные чипы, а SpaceX — компоненты для космических центров обработки данных. В компании связывают строительство фабрики с необходимостью наращивать вычислительные мощности для ИИ.

Такой формат производства должен, по замыслу SpaceX, сократить время между разработкой чипов и их внедрением. Компания рассчитывает быстрее вносить изменения в конструкцию и наращивать выпуск вычислительных компонентов.

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При этом нынешние $16,8 млрд не отражают возможный масштаб всего проекта. Ранее SpaceX указывала в документах, что совокупные расходы на Terafab при поэтапном строительстве могут составить до $119 млрд.

В проекте участвует Intel, но о размере ее вложений компании не сообщили. Сам завод должен создать не менее 3 тыс. рабочих мест для жителей округа Граймс и соседнего округа Бразос.

Строительство уже стало причиной конфликта с частью местных жителей. За день до объявления о проекте сотни человек собрались на заседании окружной администрации. Они выступили против предоставленных Terafab налоговых льгот и потребовали большей прозрачности.

Отдельная претензия касается ресурсов, необходимых предприятию. SpaceX заявила, что намерена использовать воду из водохранилища Гиббонс-Крик, а не подземные воды.

Похожие вопросы возникают и вокруг других крупных проектов ИИ-инфраструктуры. Google строит в индийском Вишакхапатнаме дата-центр стоимостью $15 млрд, но проект уже столкнулся с протестами и судебными разбирательствами. Активисты опасаются, что объект усилит нагрузку на водоснабжение города и затронет расположенный поблизости заповедник.

Проблема особенно заметна на фоне уже существующего дефицита воды. В Вишакхапатнаме с населением около 2,5 млн человек ежедневно доступно около 410 млн литров воды при потребности в 480 млн литров. В последние недели жители города выходили на акции протеста с плакатами «Мы не можем пить данные».

Одновременно растет и стоимость инфраструктуры, необходимой для работы ИИ. За последний квартал Microsoft взяла в аренду дата-центры более чем на $130 млрд — это крупнейший такой прирост обязательств за всю историю компании. При этом Goldman Sachs начал искать инвесторов для долгового финансирования на $5,4 млрд, связанного с дата-центром QTS, который арендует Microsoft.

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