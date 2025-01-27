Льготная ипотека установила антирекорд по выдачам кредитов. По итогам четвертого квартала 2024 года было оформлено кредитов на 610,9 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2023 года — на 1,7 трлн руб. В тоже время показатели по рыночной ипотеке, ставки по которой стали практически заградительными, снизились еще больше. Однако в связи с возобновлением госпрограмм эксперты ожидают роста доли льготной ипотеки.

По данным бюро кредитных историй ОКБ, уровень выдачи льготной ипотеки за четвертый квартал 2024 года стал самым слабым за последние два с половиной года.

За этот период было выдано 109,5 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму в 610,9 млрд руб. Это стало худшим результатом со второго квартала 2022 года.

Минимальный показатель был зафиксирован в январе. Тогда он составил 178,7 млрд руб. Лучший годовой результат отмечен во втором квартале, когда было выдано кредитов почти на 1,5 трлн руб.

При этом июнь 2024 года стал рекордным месяцем за всю историю наблюдений, когда банки выдали займов более чем на 690 млрд руб. Тогда же был установлен абсолютный рекорд и по количеству выданных льготных ипотечных кредитов — 131 тыс., а доля льготной ипотеки в общем объеме выдаче впервые превысила порог в 80%.

Максимальный объем льготного кредитования пришелся на четвертый квартал 2023 года, составив 1,7 трлн руб.

Эксперты объясняют эти рекорды тем, что в конце 2023 года ожидалось закрытие госпрограммы, что вызвало повышенный ажиотаж. Но тогда льготная программа была продлена и закрыта только в июле прошлого года, что объясняет высокие показатели в этом месяце.

Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко отметил, что в четвертом квартале 2023 года было выдано 139 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки и 142 тыс. — по семейной.

При этом в 2024 году льготной ипотеки не было, не считая небольшого кредитования по траншам в ИЖС, а семейной было выдано около 90 тыс. за квартал. Он также указал на снижение кредитования по ИТ-ипотеке.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что низкие показатели выдачи льготной ипотеки в конце прошлого года были связаны с исчерпанием лимитов на этот вид кредитования у ведущих банков. Другими факторами, по его мнению, стали рост стоимости недвижимости и закредитованность населения.

В декабре прошлого года Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке на 2,4 трлн руб., что позволяет экспертам давать оптимистичные прогнозы.

Так, по мнению Гордейко, правительство увеличит компенсацию банкам за работу по госпрограммам, а Банк России может как ужесточить, так и ослабить регуляторное давление на банки. Таким образом, в ближайшие месяцы банки смогут выдавать 70 тыс. кредитов в месяц, из которых 35 тыс. будут льготные.

Беликов считает, что в 2025 году льготная ипотека все равно будет преобладать в выдачах. «Рыночная ипотека заморожена высокими ставками, а спрос на кредиты с большим первым взносом конечен», — заключает он.

Напомним, что недавно «Россельхозбанк» сообщил о возобновлении приема заявок в рамках госпрограммы «Семейная ипотека». Там также отметили, что субсидированные кредиты доступны для семей с детьми в режиме онлайн на платформе «Свое жилье», предназначенной для приобретения недвижимости.