«Яндекс» показал рекордную выручку во II квартале 2025 года — 332,5 млрд рублей, что на 33% больше, чем год назад. Особенно быстро рос развлекательный сегмент: число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 43,2 млн, а выручка направления увеличилась на 34% — благодаря росту подписок, оборота «Афиши» и спроса на контент.

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Как следует из отчета компании, скорректированный показатель EBITDA группы «Яндекса» вырос на 39% и составил 66 млрд рублей, или почти 20% от выручки. Компания сохраняет прогноз на весь 2025 год — рост выручки более чем на 30% и EBITDA свыше 250 млрд рублей.

По скорректированному показателю EBITDA убыток составил 0,8 млрд руб. — снижение по сравнению с убытком в 1,1 млрд рублей во втором квартале 2024 года. В компании поясняют, что улучшение связано с ростом маржинальности «Яндекс Путешествий» за счет оптимизации экономики подразделения.

Развлекательный сегмент: рост за счет «Плюса», «Афиши» и контента

Выручка сегмента развлекательных сервисов увеличилась на 34%, превысив 16,5 млрд руб. В числе драйверов — рост платящих пользователей «Яндекс Плюса» до 43,2 млн человек, увеличение оборота сервиса «Афиша» и высокий спрос на подписной и лицензионный контент.

Поддерживает динамику и расширение продуктовой линейки — в частности, выход новых сериалов и запуск подписки с доступом к музыке, фильмам, кешбэку и распродажам на маркетплейсе.

Городские сервисы: доставка, такси и маркетплейс растут быстрее рынка

Выручка сегмента городских сервисов выросла на 36%, до 183,1 млрд руб. Особенно заметен рост электронной коммерции — плюс 46% год к году. Развиваются логистика и маркетплейс, усиливаются позиции в сегменте быстрой доставки. Такси и каршеринг также внесли вклад в рост, особенно за счет расширения географии и сезонного спроса в летние месяцы.

п/с «Яндекса»

Объявления: уверенный рост после перезапуска

Сегмент объявлений (включает «Авто.ру», «Недвижимость» и другие платформы) показал выручку 12,4 млрд руб. — плюс 20% год к году. Улучшение связано с ростом спроса со стороны частных пользователей, обновлением инструментов для бизнеса и запуском новых мобильных решений. Дополнительно сработали ИИ-функции, помогающие точнее находить нужное предложение.

«Поиск» и «Алиса»: максимум за полтора года

«Яндекс» продолжает лидировать на поисковом рынке с долей 67,5%. Количество запросов выросло на 10% — максимум с начала 2024 года. Интеграция чат-режима «Алисы» в «Поиск» в мае этого года усилила вовлеченность: в июне аудитория голосового и чат-интерфейса превысила 43 млн человек. Развиваются и другие ИИ-инструменты: в частности, генеративные модели в продуктах «Яндекс 360» и поиске.