От сложного к простому: так можно охарактеризовать вектор развития российских технологий в 2025 году. От создания цифровых двойников для борьбы с редкими болезнями до разработки «зеленых» алгоритмов и автономных сканеров — ученые и инженеры совершили целый ряд прорывов, которые уже меняют медицину, бизнес, образование и наше представление об ответственном развитии ИИ. Кратко и по делу — в подборке «Инка», а подробности можно найти по ссылкам.

frimufilms / Freepik

В апреле российский ученый Дмитрий Чебанов представил в США революционную систему на основе ИИ. Она создает «цифровых двойников» пациентов с редкими формами рака, что позволяет резко увеличить точность диагностики при острой нехватке реальных данных.

В мае компания Smart Engines первой в России достигла отрицательного уровня выбросов углерода. Этого удалось добиться благодаря использованию сверхэффективных нейросетей для распознавания документов и масштабной компенсации выбросов через лесовосстановление.

В июле инженеры «Газпром нефти» создали крупнейший в мире образовательный онлайн-пазл. Проект из 1,6 млн элементов в игровой форме демонстрировал принципы геологии на основе цифровых двойников реальных месторождений.

Прочитайте также Создана российская ИИ-модель, умеющая подшучивать над мошенниками



В августе исследователи из Высшей школы экономики (ВШЭ) разработали нейросеть для прогнозирования биржевых кризисов. Модель анализирует не только экономические показатели, но и настроения инвесторов, предсказывая кризисы с точностью более 83% за сутки.

В октябре компании Smart Engines и «Интек» выпустили первый в стране автономный ИИ-сканер для проверки документов. Устройство самостоятельно распознает паспорта и выявляет подделки, не передавая данные вовне. В том же месяце ведущие российские технологические компании и вузы объединились, чтобы создать «Новую технологическую коалицию» для развития отечественной гуманоидной робототехники.

В ноябре «Яндекс» запустил «Промптхаб» — библиотеку готовых запросов для нейросетей, призванную сделать ИИ доступным для широкой аудитории. Незадолго до этого первые инвестиции привлекла ИИ-платформа Pixorion.ai, которая автоматизирует создание фото и текстов для карточек товаров на маркетплейсах.

Прочитайте также Российские ученые научили ИИ оценивать современное искусство

В декабре два стартапа, автоматизирующих ключевые бизнес-процессы, успешно закрыли инвестиционные раунды. SalesAI привлек 12 млн руб. на развитие «цифрового руководителя отдела продаж», способного круглосуточно контролировать сделки. А сервис автоматизации найма HireMate собрал 15 млн руб., чтобы действовать как автономный отдел кадров, проводя скрининг и собеседования.