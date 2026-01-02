2025 год стал звездным для юных и амбициозных компаний. В стартапы, созданные буквально парочкой энтузиастов, вкладывались десятки и даже сотни миллионов долларов. Неудивительно, что в гонке за финансирование тысячи компаний пытаются выделиться и создать что-то принципиально новое, способное зацепить внимание (и кошельки) инвесторов. И у многих это получилось. «Инк» собрал подборку таких стартапов. Краткое описание компаний и суммы инвестиций прописали в материале, а подробности можно найти по ссылкам.

Sandra Seitamaa / Unsplash

В январе 120 млн руб. привлек российский сервис ветеринарных услуг Vetsy. Он работает по двум направлениям: подписка с круглосуточным доступом к консультациям ветеринаров в чате и агрегатор услуг, где владельцы животных могут выбрать специалиста по его профилю, опыту и отзывам.

В июне стартап из США под названием Pano AI получил $44 млн для развития технологии обнаружения лесных с помощью искусственного интеллекта. Технология включает установку камер на возвышенностях для мониторинга территорий с высоким риском пожаров. ИИ анализирует изображения, выявляя дым днем и тепло ночью, и автоматически передает данные властям. Общий объем привлеченных средств достиг $89 млн.

В июле основанный Владом Теневым Harmonic AI в рамках повторного раунда финансирования получил $100 млн на разработку искусственного интеллекта, который сможет решать сложные математические задачи. Цель компании — создать ИИ, который решает математические задачи лучше любого человека и не подвержен «галлюцинациям» — ошибкам, когда искусственный интеллект выдает вымышленную информацию.

В августе стартап Eight Sleep родом из Нью-Йорка, США привлек $100 млн. Компания предлагает умные матрасы с интеграцией ПО и искусственного интеллекта. Флагманский продукт стартапа матрас Pod фиксирует стадии сна, частоту сердцебиения, дыхание и движения, автоматически регулируя температуру, высоту и жесткость. По данным Eight Sleep, продажи Pod превысили $500 млн, выручка выросла в 10 раз с 2019 года, а база данных включает свыше 1 млрд часов записей сна.

В сентябре $120 млн были направлены в биотехнологический стартап Colossal Biosciences, занимающийся воскрешением вымерших животных. Это та самая компания, которая возродила вымерших «лютоволков» — вид доисторических волков, которые когда-то обитали в Северной Америке и были представлены в фэнтезийном сериале «Игра престолов» (фанаты поймут). С помощью новых средств Colossal Biosciences планирует воскресить птицу додо (дронта).

В октябре $100 млн инвестиций привлек лондонский стартап CoMind, разрабатывающий технологию для мониторинга кровотока и давления в мозге без прокола черепа. CoMind предлагает альтернативу внутричерепным штифтам, требующим сверления отверстия в черепе для установки датчика давления. Система сканирует свет через череп, меняя цвет 200 тыс. раз в секунду.

В ноябре стартап Eternos, задуманный как технология «цифрового бессмертия», официально сменил имя на Uare.ai и получил $10,3 млн инвестиций. Изначально Eternos задумывался как сервис для тех, кто хочет «остаться рядом» с близкими после смерти. Первый клиент проекта, немецкий предприниматель Майкл Боммер, провел 25 часов, рассказывая о себе, чтобы создать цифровую копию, с которой родные смогут говорить после его ухода. Теперь Uare.ai предлагает использовать цифровые версии людей не как память, а как цифрового двойника.

В декабре американский биотехнологический стартап Chai Discovery, работающий в сфере разработки лекарств с использованием искусственного интеллекта и поддерживаемый OpenAI, привлек $130 млн в новом раунде финансирования. Привлеченные средства компания планирует направить на создание полноценного «компьютерного конструкторского бюро» для молекул — программной платформы, которая позволит проектировать новые лекарственные соединения с помощью ИИ.