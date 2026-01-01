Для основателя Telegram Павла Дурова 2025 год прошел продуктивно: создание собственной сети для вычислений, партнерство с Илоном Маском, да и Telegram развивается стремительно. Параллельно с коммерческими успехами бизнесмен в интервью озвучивал такие высказывания, что интернет обсуждал их неделями. «Инк» решил собрать итоги года, который мы провели в наблюдении за Дуровым. Кратко и по делу прописали в материале, а подробности можно найти по ссылкам.

Евгений Полойко / РИА Новости

В марте основатель Дуров в своем канале объявил, что его мессенджер преодолел планку в 1 млрд ежемесячных активных пользователей, став вторым по популярности в мире после WhatsApp*. Он также отметил, что приложение стало прибыльным, а выручка за 2024 год превысила млрд долларов.

В мае бизнесмен рассказал, что Telegram и компания Илона Маска xAI договорились о годичном партнерстве. В рамках сделки мессенджер получит $300 млн, акции и 50% дохода от продаваемых через него подписок xAI, а пользователям станут доступны новые функции с ИИ-ассистентом Grok.

В июне в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров признался, что почти год не пользуется смартфоном, считая его отвлекающим устройством и угрозой приватности. Он рассказал, что использует телефон лишь дважды в неделю для тестирования обновлений.

В том же месяце основатель Telegram заявил французскому журналу Le Point, что завещает свое состояние, оцениваемое в $17,1 млрд, не только шестерым своим детям, но и еще 100 детям, зачатым с помощью его донорской спермы.

В июле в своем телеграм-канале Дуров раскрыл главное правило своего успеха и ясности ума — полное воздержание от любых вызывающих привыкание веществ, включая алкоголь, табак, кофе и наркотики, которое он соблюдает более 20 лет.

В августе бизнесмен подвел итоги французского расследования, начавшегося за год до этого с его ареста по обвинениям в пособничестве преступлениям через мессенджер. По его словам, нарушения не были выявлены, а арест был ошибочным, но условия залога обязывают его возвращаться в страну каждые 14 дней.

В октябре в интервью американскому видеоблогеру Лексу Фридману Дуров рассказал, что купил биткоины в 2013 году по $700 за монету, и предсказал, что их стоимость когда-нибудь достигнет $1 млн. А через несколько недель он неожиданно предложил выкупить драгоценности, которые были дерзко украдены из Лувра, чтобы вернуть их — но не в парижский музей, а в Лувр Абу-Даби.

Помимо этого, в том же месяце Дуров анонсировал запуск совместной ИИ-лаборатории Telegram и казахстанского технопарка Alem AI. По его словам, инициатива направлена на разработку технологии, объединяющей блокчейн и искусственный интеллект.

В декабре бизнесмен объявил о запуске децентрализованной сети для приватных вычислений Cocoon. Этот проект, построенный на блокчейне TON, призван бросить вызов крупным облачным провайдерам, предлагая более дешевые и конфиденциальные ИИ-вычисления.

* — принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.