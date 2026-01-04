За прошедший год каких только роботов мы не видели: играющих в футбол, складывающих вещи, помогающих врачам в лечении людей. Технологические компании беспрерывно соревновались не только в создании новых механических творений, но и в их усовершенствовании. Для этого необходимы огромные ресурсы, как человеческие для обучения, так и финансовые, что уж тут скрывать. «Инк» собрал подборку необычных роботов, о которых мы рассказывали в 2025-м.

rawpixel.com / Freepik

В мае команда Массачусетского технологического института (MIT) представила робота E-Bar для помощи пожилым людям. Его цель — физически поддерживать живущих в одиночестве людей, которым трудно передвигаться, а также уберечь их от падений.

В июне посетителей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) покорил робот по имени Володя. Он разгуливал по площадке форума с модной сумочкой Dior на плече и здоровался с гостями. Пожелание доброго дня от модного робота получил и главный редактор «Инка» Андрей Ходорченков, который отметил, как умело Володя ориентируется в толпе людей.

В июле в Детройте, штат Мичиган, США, состоялось зрелищное мероприятие Robo War, представившее новый вид развлечений — битвы гигантских роботов. На арене сошлись почти трехметровые железные гладиаторы, управляемые с помощью ИИ и телеоператоров.

В том же месяце компания Robosculptor представила робота-массажиста, который никогда не устает и выполняет работу технически идеально каждый раз. Принцип работы Robosculptor основан на технологиях компьютерного зрения. Перед началом сеанса камеры сканируют тело клиента, создавая его трехмерную карту в реальном времени. Затем ИИ-модель анализирует карту и направляет роботизированную руку с силиконовым наконечником для выполнения одной из заданных программ, например «Внутренний покой».

В августе появился миниатюрный робот-сурикат Pokemoto от японской компании Sharp. Этот малыш был создан для борьбы с одиночеством и для эмоциональной поддержки. Poketomo, высотой 12 см и весом 200 граммов, не просто отвечает на вопросы, а может сам инициировать разговор и произносить слова ободрения, проявляя эмпатию. Робот запоминает все предыдущие разговоры и имеет доступ к данным о посещенных местах, что позволяет максимально персонализировать общение.

В том же месяце был представлен робот-гуманоид, способный играть на барабанах не хуже именитых человеческих профессионалов. В основе проекта лежит обучение с подкреплением (прямо как дрессировка). Робот был обучен в симулированной среде, где он учился играть, получая «вознаграждение» за правильное исполнение ритма. Это позволило ему освоить сложные человеческие техники, такие как смена палочек и перекрещивание рук, а также научиться менять движения по ходу изменения ритма в партии.

А в сентябре в отеле Лас-Вегаса (США) появился робот-хостес, чья должность звучит как «главный по вайбу». Человекоподобный робот по имени Ото встречает гостей в лобби и может отвечать на вопросы гостей на 50 языках. Он также интегрирован в систему отеля и может помочь с заселением и дополнительными вопросами, например, создать заявку на доставку в номер дополнительных полотенец.

В том же месяце в китайском мегаполисе Чунцине прошла выставка World Smart Industry Expo 2025, на которой компании со всего мира продемонстрировали последние достижения в области робототехники, искусственного интеллекта и носимых устройств. Посетители могли вживую увидеть и взаимодействовать с различными роботами. Человекоподобные роботы приняли участие в турнирах по боксу и футболу, а также показывали свои способности в выполнении бытовых задач.

В октябре норвежский стартап 1X представил домашнего гуманоида NEO. Он умеет складывать белье, убирать комнату, расставлять вещи на полках и выполнять другие рутинные поручения. Управлять роботом можно как голосом, так и через приложение. Если NEO сталкивается с незнакомым действием, пользователь может обратиться к специалисту 1X — тот подключится удаленно и научит робота новому навыку.

В ноябре робот поставил мировой рекорд. Разработанный шанхайской компанией Agibot андроид модели A2 совершил автономный переход между двумя крупными восточно-китайскими городами — Сучжоу и Шанхаем. Его путь составил 106, 286 км, что было официально зафиксировано и подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

А в декабре в Пекине (КНР) построили школу для роботов, где они получают оценки и могут попасть на доску почета. Обучение строится по принципу индивидуальных занятий. За каждым роботом закреплены два инструктора-человека. Один, используя гарнитуру VR, дистанционно управляет движениями робота, буквально «водя его за руку». Второй в это время внимательно следит за показаниями сенсоров и записывает данные. Через несколько часов тренеры меняются ролями для чистоты эксперимента.